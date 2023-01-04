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日媒調查：近7成日企憂台灣有事

2023/1/4 18:02
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（中央社東京4日綜合外電報導）日媒調查顯示，16.8%的日本主要企業對中國動武的「台灣有事」感到「非常憂慮」、51.3%企業認為「多少令人憂慮」，總計近7成日企認為「台灣有事」是現實上的經營風險。

日本產經新聞從2022年11月下旬到12月中旬進行調查，共獲得119間企業回覆。

產經新聞報導指出，中國國家主席習近平2022年10月順利接續第三任任期後，針對台灣問題強調祖國完全統一是必然實現，絕不承諾放棄武力犯台。

受到習近平領導團隊展現的堅決態度影響，關於對「台灣有事」的憂慮，調查結果顯示16.8%的日本主要企業感到「非常憂慮」、51.3%企業認為「多少令人憂慮」。

調查指出，20.2%的企業已制定駐台員工的撤離計畫等確保安全的對策；而正在制定中及檢討制定的比率也有35.5%。

不過，假設發生事態的「業務持續營運計畫」（BCP），只有約1成企業已經制定，回答正在制定或檢討制定的比率約44.6%，另有約17.6%的企業表示「沒有制定的計畫」。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1120104

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