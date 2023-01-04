緬甸國慶將特赦7千多人 翁山蘇姬是否在內待觀察

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社緬甸奈比多4日綜合外電報導）緬甸軍政府今天宣布將釋放7000多名囚犯，以紀念緬甸脫離英國獨立75週年，但沒有具體說明特赦是否包括那些因鎮壓行動而入獄的異議人士。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴法新社：「為了紀念獨立75週年，共有7012名囚犯將獲得赦免。」

路透社引述國營緬甸廣播電視台（MRTV）報導，緬甸軍政府將釋放7012名囚犯，以紀念緬甸獨立日。

自從近兩年前軍方從諾貝爾獎得主翁山蘇姬領導的民選政府手中奪取政權以來，緬甸這個東南亞國家一直面臨著國際孤立和西方主導的制裁。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在紀念緬甸獨立75週年的講話中說：「我想對一些國際和地區國家、組織以及個人表達謝意，他們…在所有壓力、批評和攻擊中…積極的與我們合作。」

緬甸當局通常會釋放一些囚犯，以紀念緬甸脫離英國統治的獨立日。

緬甸廣播電視台說，最新的特赦將不包括那些被判犯有謀殺和強姦罪的人，或因涉及爆炸、非法結社、武器、毒品、自然災害管理和貪腐而入獄的人。

目前還不清楚是否會有任何政治犯獲得釋放。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120104