研究：Omicron亞變異株XBB傳入胡志明市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內5日專電）越南胡志明市通報COVID-19變種病毒檢測工作，初步結果顯示，去年12月Omicron病毒株的高傳染性亞型變異株XBB病例已出現，占當月檢測樣本的5.7%。

越南民智報（Dan Tri）報導，胡志明市熱帶疾病醫院COVID-19（2019冠狀病毒疾病）研究小組和牛津大學臨床研究單位針對2022年7月1日至12月25日在熱帶疾病醫院住院的確診患者進行病毒檢測、共計526例。

其中，353例（占67%）具有合適的病毒載量，變種病毒檢測基因解碼後，收集到336個基因組，占樣本總數的95%。檢測結果顯示，去年最後6個月，僅於7月發現1例Delta病例，其餘均為Omicron病例。

研究組表示，去年7至9月主要是Omicron亞型變異株BA.5，之後出現轉變，年底最後3個月轉為BA.2.75株。值得注意的是，檢測結果還發現Omicron的亞型變異株XBB於去年12月出現，但比率僅占當月樣本的5.7%。

研究組認為，隨著時間過去，在胡志明市所流行的Omicron變異株從BA.5轉變為BA.2.75，符合全球疫情發展趨勢。

根據最近疫情情況及胡志明市於9月進行的血清學調查結果，胡志明市疫情得到良好控制，證明疫苗在保護重症患者與降低死亡率的作用。

截至1月3日，胡志明市已注射超過2350萬劑COVID-19疫苗，其中第1劑超過870萬劑、第2劑超過770萬劑。有逾480萬人打了第1劑加強針，超過150萬人接種了第2劑加強針。（編輯：韋樞）1120105