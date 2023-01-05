中國鬆綁邊境管制 泰國擬恢復入境出示疫苗證明

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中國鬆綁邊境，預估將有海外旅遊潮，為了因應可能的中國遊客人潮，泰國公共衛生部、交通部和觀光暨體育部的部長和相關單位官員5日在總理府開會。（公共衛生部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年1月5日

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（中央社記者呂欣憓曼谷5日專電）中國鬆綁邊境，預估將有海外旅遊潮。泰國政府相關單位今天開會討論因應措施，初步結論是未來進入泰國的旅客要重新出示2劑疫苗證明，但新措施的細節以及何時上路，仍待內閣會議討論。

為了因應可能的中國遊客人潮，泰國公共衛生部、交通部和觀光暨體育部的部長和相關官員今天在總理府開會討論相關措施。公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）會前受訪時表示，不會針對中國遊客實施特別措施，所有進入泰國的旅客都會受到同等的對待。

公共衛生部會後發布新聞稿指出，阿努廷在會中表示措施必須對所有人都公平，經過討論後，相關單位同意所有進入泰國的遊客都要出示接種2劑疫苗證明。

泰國從去年10月開始取消遊客進入泰國必須出示疫苗證明和醫療保險的規定，公衛部今天的宣布等於恢復旅客出示疫苗證明，不過公衛部並沒有提到疫苗證明必須要多久以內有效以及新措施何時上路。泰媒指出，今天討論的相關措施必須經過內閣會議通過才會上路。

此外，公衛部也宣布，如果旅客要從泰國前往需要出發前核酸檢測陰性證明的國家，就必須要購買醫療保險，確保他們在泰國檢測出陽性時，可以有適當的醫療照護。

阿努廷表示，泰國的醫療能量足夠，如果泰國沒有做好準備，便可能失去觀光商機。

中國宣布1月8日起取消入境集中隔離，帶動海外旅遊潮，泰國成為中國民眾海外旅遊前幾名的選擇。泰國因疫情，2020年3月開始禁止外國觀光客，2019年泰國全年近4000萬觀光人次中有1/4是中國遊客。

泰國觀光局預估今年首季約有30萬人次中國遊客，因為中國鬆綁防疫限制，觀光局也上修今年整年觀光人次，從2000萬人次增加到2500萬人次。（編輯：韋樞）1120105