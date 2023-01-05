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來自中國旅客 瑞典將要求入境前先提供陰性證明

2023/1/5 20:35
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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）瑞典政府今天表示，瑞典將要求來自中國的旅客，入境前先提供COVID-19陰性證明。

瑞典衛生部長福斯梅德（Jakob Forssmed）告訴媒體：「瑞典政府今天上午決定對從中國入境瑞典的旅客，實施暫時性限制。」

歐洲聯盟（EU）「整合性政治危機因應」（Integrated Political Crisis Response, IPCR）4日建議成員國實施防疫限制。

德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）對最新COVID-19變異株表達關切之意。

勞德巴赫關切最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）亞型變異株和美國東北部住院率攀升有關，並強調柏林當局將密切注意情勢的發展。

就在全球目光放在中國COVID-19病例飆升之際，感染病專家也關切高度傳染性的Omicron XBB.1.5病毒株。美國逾4成病例屬於此病毒株。

勞德巴赫4日深夜在推特發文說：「希望我們能在此一變異株在我們中間蔓延前，度過這個冬天。」

「我們正在密切注意XBB.1.5是否已在德國現蹤，以及（如果已現蹤）擴散的程度。」

明尼蘇達大學（University of Minnesota）傳染病專家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）最近接受路透社訪問時表示，美國出現感染和住院案例持續攀升的10個州，有7州在東北，其XBB病例數也較多，和XBB具高度傳染性相符。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120105

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勞德巴赫
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