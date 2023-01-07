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德國：數週內將運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

2023/1/7 03:20
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（中央社柏林6日綜合外電報導）德國政府發言人今天指出，數週內將供應40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）給烏克蘭，作為與美國協調新階段的援烏計畫一環。

法新社報導，美國總統拜登和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨天宣布，兩國將運交裝備強大的步兵戰車幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

美國將運交布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles），這種步兵戰車通常備有25毫米機砲、7.62毫米機槍和反坦克飛彈。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）指出，運交40輛貂鼠式步兵戰車，足夠一個營的裝備。

他說：「這40輛步兵戰車將在今年第1季準備妥當，以便到時交付烏克蘭。」他還表示，烏軍使用這種戰車的訓練將在德國進行。

此外，繼美國之後，德國表示將運交最先進的愛國者（Patriot）飛彈防禦系統給烏克蘭。

針對這些新的軍援，俄羅斯駐柏林大使館譴責稱「此舉加劇了在烏克蘭的衝突」。（譯者：徐睿承）1120107

#烏克蘭
#德國
#美國
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