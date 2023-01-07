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烏克蘭電信網路遭俄軍摧毀 聯合國估重修需近550億

2023/1/7 19:03（1/7 19:45 更新）
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聯合國旗下國際電信聯盟公布報告說，烏克蘭需要近新台幣550億元才能將電信產業恢復到戰前水準。圖為去年12月31日烏克蘭基輔一間房屋與汽車遭俄羅斯飛彈襲擊毀損。（路透社）
聯合國旗下國際電信聯盟公布報告說，烏克蘭需要近新台幣550億元才能將電信產業恢復到戰前水準。圖為去年12月31日烏克蘭基輔一間房屋與汽車遭俄羅斯飛彈襲擊毀損。（路透社）
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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國旗下國際電信聯盟今天公布報告說，烏克蘭需要至少17億9000萬美元（近新台幣550億元）才能將電信產業恢復到戰前水準。報告指控，俄軍已將烏克蘭某些地區的電信網路「完全摧毀或占領」。

路透社報導，總部設於日內瓦的國際電信聯盟（ITU）是在去年4月接受委託，進行這項敏感且早在預料中的損害評估，以了解烏克蘭通訊網路在去年2月俄軍入侵後所受到的損壞程度。

針對俄烏戰爭最初6個月所提出的這項報告指出，在烏克蘭24州中，有十多州的通訊基礎設施遭到相當嚴重的損毀。

報告中說：「自從軍事攻擊展開以來，入侵部隊為了自己的利益和需求，而將烏克蘭境內臨時占領區和交戰地區的公私地面通訊系統和重大基礎設施的正常運轉完全破壞或占領。」

報告並指控，俄軍已將烏克蘭原由國際電信聯盟設定的電話區號，擅自轉接到俄羅斯的區號，同時俄方對烏克蘭發動了1123次網路攻擊。

俄羅斯駐日內瓦代表團一名官員駁斥報告中的指控，他說，這些指控是為了將外界對烏克蘭在俄軍占領區所犯「暴行」的注意力轉移。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120107

#國際電信聯盟
#烏克蘭
#俄羅斯
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