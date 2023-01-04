俄稱軍營遇襲士兵用手機釀禍 蒲亭將和艾爾段通話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭元旦攻擊馬克耶夫卡一處俄軍臨時營地，工人們3日在受損的建物中清除瓦礫。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭元旦攻擊位於烏東城鎮馬克耶夫卡的俄國軍營，疑似士兵使用手機遭鎖定釀禍。此外，克里姆林宮表示，俄國總統蒲亭將和土耳其總統艾爾段電話會談。

●軍營遇襲增至89死 俄：士兵違規用手機遭敵鎖定

俄羅斯國防部今天表示，烏克蘭新年期間攻擊俄國控制的烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka），俄方死亡人數攀升至89人。

法新社報導，俄羅斯中將謝夫留科夫（Sergei Sevryukov）今天在國防部的影片聲明中指出：「我們死去的同袍人數已經上升到89人。」他說，在瓦礫堆下發現了更多屍體。

謝夫留科夫還說，這次致命攻擊是士兵使用手機造成。他說：「1個委員會現在正在調查，但很明顯，主要原因是…人員違反禁令在敵方武器攻擊範圍內打開並大量使用手機。」

謝夫留科夫說，烏克蘭1月1日凌晨0時1分以美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）攻擊馬克耶夫卡這處臨時營地。

●俄稱元旦軍營遇襲89死 軍事部落客質疑遠高於此

知名俄羅斯軍事部落客皮高夫（Semyon Pegov）對官方公布的軍營遇襲89人陣亡數字存疑，強調失蹤人數遠高於此，批評軍方「公然企圖轉移焦點」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，去年12月20日才獲俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親自頒發「勇氣勳章」（Order of Courage）的皮高夫，在自家Telegram頻道WarGonzo上以「馬克耶夫卡悲劇」（Makiivka tragedy）稱這起攻擊事件，強調陣亡俄軍總數恐怕遠高於官方公布的數字。

●克里姆林宮：蒲亭將與土耳其總統電話會談

克里姆林宮當局今天告訴國際傳真社（Interfax），俄羅斯總統蒲亭預計4日和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）透過電話會談。

路透社報導，自去年2月俄國入侵烏克蘭以來，蒲亭和艾爾段已多次通過電話。

土耳其2022年曾和聯合國（United Nations）共同擔任調解人，促使俄烏達成協議，允許從烏克蘭港口出口穀物。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120104