外交部再捐200萬美元 助烏克蘭哈爾科夫等地度寒冬

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外交部長吳釗燮4日分別與烏克蘭哈爾科夫市、米科萊夫市及赫爾松地區軍事行政指揮部指定的NGO組織簽署合作備忘錄（MOU），由外交部捐助200萬美元。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 112年1月4日

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（中央社記者游凱翔台北4日電）外交部繼去年12月緊急捐贈烏克蘭基輔採購柴汽油發電機度寒冬，外交部今天表示，今天再捐助前線哈爾科夫、米科萊夫及赫爾松等城市共200萬美元，透過指定專門機構及NGO組織，採購發電及供暖設備。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天分別與烏克蘭哈爾科夫、米科萊夫及赫爾松地區軍事行政指揮部指定的NGO組織簽署合作備忘錄（MOU），將由外交部捐助200萬美元，協助上述城市採購發電機及供暖設備。

外交部表示，吳釗燮上午代表台灣政府分別與烏克蘭哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov，另譯，切列霍夫）、米科萊夫市長辛科維奇（Oleksandr Syenkevych）及赫爾松地區軍事行政指揮部指定的NGO組織ANTS執行長霍普科（Hanna Hopko）簽署合作備忘錄（MOU），由外交部捐助200萬美元，協助上述城市採購發電機及供暖設備，提供飽受戰火摧殘及寒冬之苦的烏國前線居民度過嚴寒，迎接新年。

外交部提到，哈爾科夫是烏國第二大城，位於俄烏邊界以南僅30公里處，是烏克蘭重工業、文化、教育中心，俄烏戰爭爆發後一直是俄軍主要攻擊目標；米科萊夫及赫爾松則位於烏國東南部前線戰區，米科萊夫是黑海沿岸主要造船工業中心，居民曾奮勇擊退進犯的俄軍，確保烏國出海口不受俄軍控制，獲烏克蘭總統澤倫斯基授予「烏克蘭英雄城市」稱號。

赫爾松則是通往克里米亞的門戶與咽喉，戰略地位重要，去年11月烏軍收復赫爾松，結束俄軍8個月的占領，當地人民上街歡慶的畫面經過媒體傳遍全球。

（中央社製圖）

外交部說，烏俄戰爭爆發至今超過300天，俄軍攻擊未因新年中止，在全球歡慶新年假期同時，俄國持續在跨年及元旦期間對烏克蘭發動空襲；澤倫斯基曾公開提及，烏國全境多數地區在低溫中無電可用，居民必須在酷寒中度過新年。

為了協助烏克蘭人民過冬，台灣去年12月緊急捐贈基輔採購柴汽油發電機，第一批已於今年元旦期間運抵基輔，由市長克里契科（Vitali Klitschko）親自接收，並將用於關鍵基礎設施及市政府廣設的供暖站，供民眾緊急取暖。

外交部指出，台灣政府今天再捐助戰區前線哈爾科夫、米科萊夫及赫爾松等城市，透過指定的專門機構及NGO組織，採購發電及供暖設備，盼陪伴烏克蘭人民對抗戰火及嚴酷寒冬。

外交部強調，台灣與烏克蘭共享自由、民主信念，並有堅定捍衛國家主權的堅強意志，兩國同樣站在抵擋威權主義擴張的最前線。台灣樂願發揮同舟共濟的精神，即時送達台灣政府與人民的溫暖關懷，在最需要的時刻，與烏克蘭人民站在一起。（編輯：蘇志宗）1120104