俄攻烏能源設施鄰國大停電 英贈基輔直升機擴大軍援

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯今天空襲烏克蘭關鍵設施，烏國數州發生爆炸，全國響起空襲警報，鄰國摩爾多瓦遭波及傳出大停電。烏克蘭醫院遇襲，一名新生兒送命，烏國總統澤倫斯基指控俄國謀殺。

● 俄軍空襲烏克蘭 利維夫與鄰國大停電

烏克蘭數州今天發生爆炸，全國響起空襲警報，首都基輔市（Kyiv）傳出3人死亡，西部利維夫市（Lviv）全面停電。摩爾多瓦也回報，再度因為俄羅斯攻擊鄰國烏克蘭的能源設施而大規模停電。

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天空襲烏國首都基輔，毀損能源基礎設施，而俄軍一系列的系統性攻擊早已導致烏克蘭全國在氣溫下降之際大停電。

基輔市政府在社群媒體上表示：「敵人對基輔市關鍵基礎設施發動飛彈空襲。警報解除前請待在避難所。」

市長克里契科（Vitali Klitschko）說，有基礎設施被擊中。法新社記者則回報，基輔市北部和中部停電。

● 烏克蘭醫院遇襲1新生兒喪命 澤倫斯基控俄國謀殺

烏克蘭救難單位今天表示，俄羅斯空襲南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）一所醫院的產科病房，造成一名新生兒死亡。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄國為烏克蘭帶來「恐懼和謀殺」。

法新社報導，救難人員在社群媒體上表示，昨晚至今晨之間，札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）當地醫院被火箭攻擊，造成兩層樓的產科病房被毀，樓內當時有一名帶著新生兒的婦女和一名醫師。

空襲過後，烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯為烏克蘭帶來「恐懼和謀殺」。

● 英國首度送烏克蘭直升機 擴大軍備援助

英國國防部今天表示，英國將送直升機至烏克蘭，這是倫敦當局自俄羅斯派兵入侵烏克蘭後，首度捐贈直升機。

法新社報導，英國國防部表示，10名烏克蘭軍職和工程人員已完成在英國為期6週的訓練。

除3架英國軍方退役的海王（Sea King）直升機外，英國將再供應1萬發火砲。其中的第一架直升機已抵達烏克蘭。

● 俄猛轟能源設施 烏：把寒冬當作大規模殺傷武器

烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，俄羅斯企圖透過打擊能源基礎設施，將今年冬季的嚴寒當作是「大規模殺傷性武器」。

法新社報導，澤倫斯基在影片中告訴與會的法國市長：「克里姆林宮想把今年冬季的嚴寒轉變成大規模殺傷性武器。」

世界衛生組織（WHO）21日警告，由於烏克蘭電網在俄羅斯連番空襲下嚴重受損，數以百萬計烏國人民的性命處於危險之中。

● 俄稱克里米亞遭無人機攻擊 俄軍進入戒備狀態

俄羅斯扶植的地方當局聲稱，俄羅斯自烏克蘭吞併的克里米亞半島22日成為無人機攻擊目標，莫斯科部隊「處於戒備狀態」。

法新社報導，塞凡堡市（Sevastopol）行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在社群媒體Telegram發文說：「有無人機攻擊。」

他說，兩架無人機「已被擊落」，沒有民用基礎設施遭到破壞，並呼籲居民「保持冷靜」。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，並以這個半島為跳板，在今年2月發動侵烏戰爭。

● 美：G7很快就會宣布對俄石油設價格上限

美國財政部一名高層官員表示，七大工業國集團（G7）應該很快就會宣布對俄羅斯石油出口實施價格上限，未來可能採行一年調整數次的方式，而非每月更動價格上限水準。

路透社報導，美國等G7成員國和歐盟及澳洲預計將在12月5日對俄國海運石油出口實施價格上限，作為懲罰莫斯科入侵烏克蘭的部分制裁措施。

這項前所未見的舉措目的在於減少俄羅斯石油收入流向戰爭機器，同時讓俄油持續流入全球市場，以防油價飆升；明年2月5日起，俄國石油產品也將受到同樣的限制。

● 美增援烏克蘭45億美元 支撐政府發薪穩經濟

美國政府22日表示，將向烏克蘭提供45億美元（約新台幣1416億元）金援，這筆資金的目的在「加強經濟穩定及支撐政府核心服務」。

法新社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「這些資金將在未來幾週內開始撥出。」

葉倫又說，這筆援助款將提供給烏克蘭政府，「以加強經濟穩定和支持政府核心服務，包括醫院工作人員、公務人員和教師的薪資」，協助烏國對抗俄羅斯戰爭。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111123