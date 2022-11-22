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經歷疫情戰爭能源飆漲 歐銀：全球經濟回不去了

2022/11/22 17:41
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）歐洲復興開發銀行（EBRD）今天預測指出，經歷疫情與天然氣價格飆升，以及因為烏克蘭戰爭引發的移民潮之後，這個世界沒辦法回到昔日的正常狀態。

法新社報導，歐銀首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）表示，這些事件即使分散在10多年甚至更長時間出現，「對於各國政府和企業就已經是巨大挑戰」，現在卻一起發生，還加上供應鏈中斷與極端氣候，使得情況更為棘手。

她表示，這些事件全在3年內接續發生，而且未來預計還有更多難關。很顯然已經回不去疫情之前的「正常情況」。

她的預測被寫入2022-23「歐洲復興開發銀行過渡報告」（EBRD Transition Report），標題為「營運不尋常」（Business Unusual），當中也提到企業承受破紀錄債務。

內容指出，那些仰賴人為救助維持經營的「殭屍企業」實際上正在拖垮財務狀況較健全的競爭對手。

歐洲復興開發銀行成立於1991年，總部位於倫敦，主要目的在協助前蘇聯集團國家轉型為自由市場經濟，迄今已納入中東和北非國家。

歐銀表示，俄國入侵烏克蘭導致歐洲出現自1940年代以來，規模最大的民眾被迫流離失所情況。而烏克蘭難民湧入，可能在2022年底前替歐盟增加約0.5%勞動力。

報告稱，「如果可供應職缺和技術勞工的媒合提高，這可能在歐洲經濟體人口迅速老化的情況下，改善部分人力短缺情形」。

歐銀也指出，數據顯示目前在歐洲的烏克蘭難民已有近3成在棲身國家找到工作。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111122

#歐銀
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