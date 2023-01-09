示威者闖入國會總統府 巴西總統探訪暴動現場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞8日綜合外電報導）環球電視新聞網（Globo News）報導，巴西極右派前總統波索納洛支持者今天衝進國會、總統府和最高法院大肆破壞，巴西總統魯拉隨後探訪暴動現場。

法新社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者要求進行軍事干預以阻止左派領袖魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）上台，魯拉稱這是「法西斯主義」攻擊事件。

事發當下，魯拉正在視察巴西東南部聖保羅州（Sao Paulo）遭受洪水襲擊的城市阿拉拉夸拉（Araraquara），後來他飛回首都巴西利亞（Brasilia）監督因應抗議的行動。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，巴西警方今天表示，最高法院、總統府和國會大廈這3個主要政府大樓今天遭抗議者闖入，他們已經被驅散。

巴西利亞聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）表示，在波索納洛支持者闖進位於巴西利亞的主要政府大樓後，至少有400人被捕。

羅查在推特（Twitter）上說，被捕者「將為犯下的罪行付出代價」。

羅查還說：「我們繼續努力查明今天下午在聯邦特區參與這些恐怖主義行為的其他所有人身分。我們繼續努力恢復秩序。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

波索納洛所屬的自由黨（Liberal Party）黨主席尼托（Valdemar Costa Neto）在聲明中表示：「今天對巴西來說是悲傷的一天。」

「我們無法認同在國民議會（National Congress）發生的破壞行為，所有有序的表現都是合法的，騷亂從來都不是我們的國家原則。我想對大家說，我們強烈譴責這種態度。必須履行法律，加強我們的民主。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1120109