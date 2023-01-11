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義大利外長：準備運送更多物資與武器助烏克蘭

2023/1/11 21:28（1/11 22:22 更新）
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義大利外交部長塔加尼表示，義大利正在為烏克蘭竭盡所能準備好更多物資和武器。 （圖取自facebook.com/antonio.tajani）
義大利外交部長塔加尼表示，義大利正在為烏克蘭竭盡所能準備好更多物資和武器。 （圖取自facebook.com/antonio.tajani）
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（中央社記者陳攸瑋羅馬11日專電）義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）表示，義大利正在為烏克蘭竭盡所能準備好更多物資和武器，包括用於重建被俄羅斯摧毀電網的電氣材料、防空系統，及各種軍事物資等。

「安莎國家通訊社」（ANSA）今天報導，塔加尼表示：「在國會通知前，我們已經準備好要發送的武器，盡可能的多。」

塔加尼表示，目前義大利已經運送了50多噸用於重建被俄羅斯襲擊摧毀電網的電氣材料，同時義大利也正與法國討論防空武器問題。誠如日本首相岸田文雄昨天會晤義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所談到的一樣，兩國再次重申完全支持烏克蘭獨立的意向。

「每日事實報」（IL Fatto Quotidiano）今天報導，根據政府聲明，義大利正在向烏克蘭提供第6套武器。儘管最近幾週因相關技術和經濟問題而有所拖延，但塔加尼保證向烏克蘭運送防空武器這件事並沒有踩剎車。

塔加尼補充說：「因為SAMP-T防空導彈系統此一專案是義大利-法國的，我們正在與法國密切合作，有技術問題需要解決。」（編輯：韋樞）1120111

#塔加尼
#義大利
#烏克蘭
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