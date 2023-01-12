俄羅斯稱拿下烏東關鍵礦城 旋即調整侵烏指揮層級

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）經傭兵「瓦格納組織」（Wagner Group）數週猛攻後，俄羅斯聲稱拿下烏東礦城蘇勒答爾；俄國國防部旋即發布侵烏指揮階層調整，由參謀總長親任侵烏戰事指揮官。

「華爾街日報」報導，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天指派參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）親任侵烏作戰指揮官，取代3個月前才接指揮官的俄國空天軍司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）。

● 內部傾軋？統一事權？ 俄重組作戰高層指揮

俄羅斯國防部在聲明中說：「拉高特殊軍事行動的指揮層級是出於目標規模擴大，以及需要在不同軍種和各單位間更密切協調。」

除調整由格拉西莫夫親任侵烏指揮官，這次還增設3名副指揮官，分別是蘇洛維金、地面部隊司令薩柳科夫（Oleg Salyukov）、副參謀總長吉姆（Aleksey Kim）。

俄羅斯國防部長蕭依古11日指派參謀總長格拉西莫夫（圖）親任侵烏作戰指揮官。（路透社）

華爾街日報指出，瓦格納傭兵組織老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄軍建制內高層不和日增，之前他盛讚蘇洛維金並猛批格拉西莫夫督軍不善。去年9到11月烏軍反攻收復哈爾科夫（Kharkiv）、赫松（Kherson）等大片失土，普里格津與親俄的車臣領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）就痛批俄軍高層無能。

包括紐約時報、美國有線電視新聞網（CNN）也都認為，調整指揮層級凸顯俄軍內部失和、矛盾日增。

但非西方的軍事觀察家認為，這項調整可能代表俄羅斯不再只當侵烏為「軍事行動」，而是拉高到國家層級的準戰爭。因為蘇洛維金不能調動直屬參謀總部的聯邦特戰部隊、戰略空軍乃至人造衛星等兵力，格拉西莫夫指揮侵烏則可視情況更彈性運用這些單位。

此外俄軍指揮結構此前一直有令出多門的毛病，基層部隊有時對前線指揮官與後方高司單位間的矛盾指令不知所從，後方高層也會對實際前線前況認知脫節，必須調整指揮體系。有鑑格拉西莫夫不會上戰場指揮，因此擔任第一副手的蘇洛維金應還是實際的戰場指揮官。

普里格津今天聲稱整個蘇勒答爾（Soledar）已在瓦格納傭兵控制之下，目前包圍在市中心的殘餘烏軍巷戰。烏軍東部軍團司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）坦承瓦格納傭近日在蘇勒答爾有斬獲，但否認淪陷，不過他拒絕透露蘇勒答爾究竟還有多少地方尚在烏軍手裡。

俄軍在蘇勒答爾的進展恐不利烏克蘭對鄰近城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的防禦。巴赫姆特已儼然烏軍在頓內茨克（Donetsk）的門戶，瓦格納過去6個月同樣在猛攻巴赫姆特，近幾週更成烏東戰事最激烈之處。

圖為10日俄羅斯攻擊蘇勒答爾，烏軍發射武器反擊。（路透社）

● 烏東戰況吃緊 不利基輔戰場主動權及反攻

瓦格納傭兵組織過去11個月裡，已從原本在敘利亞、非洲作戰時相對小規模的精銳特戰單位，逐漸轉變成一支具有多兵種作戰能力的大型部隊，除繼續保持由戰技精良退役軍人指揮外，還配屬砲兵和空中武力。

去年5、6月間烏克蘭失守北頓內茨克（Severodonetsk）與利西昌斯克（Lysychansk）雖傷亡不輕，但最後緩阻住俄軍攻勢，但目前在巴赫姆特-蘇勒答爾前線的高傷亡率，迅速耗盡過去一個月派往當地增援多個旅的兵力，仍未遏阻住俄方進攻。

俄軍去年夏天在一批合同兵到期離營後出現前線兵力短缺，但俄國總統蒲亭去年10月局部動員30萬後備軍人、瓦格納8月從監獄招募囚犯參戰後，俄烏間兵力態勢已轉趨平衡甚至朝俄方傾斜。瓦格納傭兵稱在巴赫姆特的作戰並非奪城，而是盡量消滅烏軍有生力量。

西方官員與分析家日益擔心基輔任由自身掉入俄方設定的圈套，堅持固守巴赫姆特卻損失原本計畫要在春季發動反攻的兵力。他們認為烏軍應撤退到巴赫姆特西側的高地建新的防線重整旗鼓，透過協作保存烏軍戰力；烏克蘭也不乏持類似觀點的人士。

一名在巴赫姆特的烏軍指揮官說：「決定要死守的是上面的老大不是我，但目前來看，雙方傷亡的交換比顯然有利俄軍，繼續這樣下去，我們就被耗光了。」

CNN分析，俄軍即便奪下蘇勒答爾也只是象徵性意義而不具實質性。華盛頓戰爭研究所（ISW）指出，俄軍控制蘇勒答爾不代表能控制烏軍與巴赫姆特間的關鍵交通線，也就不意味能馬上包圍巴赫姆特。

但不同觀點的分析家認為，若巴赫姆特失守，烏東關鍵大城克拉莫托斯克（Kramatorsk）與烏軍東部軍團總部的斯拉維揚斯克（Slovyansk）形同門戶洞開。

屆時烏克蘭很可能調集各地部隊赴烏東重兵防禦，但這樣會讓整個戰線的兵力失衡，反讓已整補兵力多時的俄軍在戰線其他地方有可乘之機，不排除在南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）發動新的冬季或春季攻勢，烏克蘭恐喪失去年秋天反攻所拿回的戰場主動權。（譯者：陳亦偉）1120112