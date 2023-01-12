聯合國：全球水壩蓄水量減 威脅水與能源安全

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（中央社上海/巴黎11日綜合外電報導）根據聯合國今天公布的研究報告，全世界將近5萬個大型水壩由於沉積物增加，最晚到2050年恐怕會減少1/4以上蓄水量，進而損害水資源與能源安全。

路透社報導，聯合國大學（United Nations University）指出，最晚到2050年，這些水壩的蓄水量將由6兆立方公尺減少至4兆6550億立方公尺，因此必須採取行動來處理這個問題並保護重大的儲水基礎設施。

自然水流中斷會使泥沙在水庫沉澱下來成為淤積，造成水力發電機損壞從而使發電中斷。

有阻礙力的沉積物順河而下，也可能使上游地區容易出現水患，並損害下游的動植物棲地。

聯合國這項研究查看了全球150個國家4萬7000座以上水壩的資料，發現最初的蓄水量已減少16%；並指出，美國水壩最晚到2050年將減少34%蓄水量，預估巴西將減少23%，印度減少26%，中國減少20%。

根據這項報告，到了21世紀中，全球各水壩和水庫將減少大約1.65兆立方公尺蓄水量，接近印度、中國、印尼、法國和加拿大的年度總用水量。

研究人員指出，此事攸關重大，因為這些大型水壩是全世界水力發電、防洪、灌溉和飲用水的重要來源。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120112