非法移民登陸義國港口 路途飽受波濤猛浪之苦

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（中央社記者陳攸瑋羅馬12日專電）無國界醫生船隻從利比亞海岸救援73名非法移民抵達義大利安科納港，搜救代表怒斥港務單位未顧及天候海相不佳，要求泊靠遙遠的北方安科納港，讓這些非法移民在航行過程中飽受逾3公尺浪高之苦。

義大利北方的安科納港（Ancona）接連2天有2艘船隻泊靠，無國界醫生搜救代表譴責義大利當局指定泊靠港口相對較遠，要求更改港口。

義大利新聞媒體LIFEGATE今天報導，為什麼短短2天，有2艘非政府組織船隻泊靠如此遙遠的北方安科納港。這顯然與義大利為解決港口塞港與登陸負荷情況有關。

義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）表示，正試圖解決在義大利各地發生的登陸負荷。但這造成無國界醫生不滿，認為明明有其它較近的港口，卻選擇安科納港。

「安莎國家通訊社」（ANSA）報導，無國界醫生組織（MSF）搜救船Geo Barents號抵達安科納港，船上載著從利比亞海岸獲救的73名非法移民。受惡劣天氣的影響，海浪超過3公尺，航程因氣候因素減速航行了5天，比原先預定時間延遲了一天。最先下船的是5個需要被照顧的兒童。

負責船上救援的孔蒂（Fulvia Conte）說，這是一種無用的痛苦，更增加了曾在利比亞遭受酷刑而逃離的非法移民痛苦。義大利本來可安排相對較近的港口避免這種情況。前一天載有37名移民的海洋維京號（Ocean Viking）也遭遇同樣問題。

無國界醫生搜救代表吉爾（Juan Matias Gil）說，惡劣的天氣是意料之中的，非常糟糕，海浪超過3公尺。船上的人遭遇寒冷、噁心和痛苦，即使是已經習慣航行的船員也吃不消，希望政府重新考慮泊靠港口指定地。

吉爾說：「拒絕是絕對的，沒有談判的餘地，但受苦的是船上的人」。

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對於有關船噸位夠重，即使浪高也能 「輕鬆」 航行論點，吉爾向皮安特多西說：「我邀請他們在冬天上船，看看在這種情況下，船上的痛苦和生活如何」。

不過，「共和報」（La Repubblica）報導，安科納港務局長賈羅法洛（Vincenzo Garofalo）回應說，整個「系統」運作良好。他正思考在與目前港口不衝突情況下，找出新的應對措施解決這種緊急情況。（編輯：黃自強）1120112