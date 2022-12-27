聯合國難民署：洛興雅難民爆出逃潮 至少已20死

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圖為26日洛興雅難民在印尼一處臨時避難所接受治療。（Antara Foto/Joni Saputra/via 路透社）

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（中央社印尼畢迪27日綜合外電報導）聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）今天表示，近幾週內至少有20名洛興雅人在海上死亡，載有數以百計受迫害穆斯林的船隻在印尼登陸，其他的人據信仍在印度洋漂流。

當地救災機構官員說，1艘載有174名洛興雅人（Rohingya）的船隻26日在印尼亞齊省（Aceh Province）被沖上岸，船上大部分人在海上漂流數週後已出現脫水、疲憊症狀，需要緊急醫療。

長期關注洛興雅難民船處境的非營利組織「若開計畫」（Arakan Project）負責人李瓦（Chris Lewa）說，這艘船的狀況，與先前媒體報導一艘行蹤不明且恐已沉沒的船隻類似。

UNHCR昨天說，2022年可能是洛興雅人近10年來海上死亡人數最多的年份之一，因為越來越多洛興雅人選擇逃離孟加拉難民營的惡劣環境。

洛興雅人在佛教徒占多數的緬甸長期受到迫害，緬甸與孟加拉接壤。多年來，許多人都選擇在11月到4月間逃往泰國和穆斯林占多數的馬來西亞、印尼等國家，這段時間的海象較為平靜。

近百萬洛興雅人生活在孟加拉擁擠的難民營內，包括在2017年逃離緬甸軍方致命鎮壓的許多人。

根據人權組織的紀錄，離開難民營的洛興雅人數量從去年的約500人，暴增到今年的2400人，目前還不清楚是什麼原因導致更大規模的出逃潮。一些維權人士認為，東南亞周邊取消COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制是一個可能因素。

洛興雅難民法魯赫（Umar Farukh）在擠滿同胞的印尼收容所內表示：「我們從孟加拉最大的難民營來到這裡，希望能有受教育的機會。」

除了法魯赫這批人之外，還有57名洛興雅人在25日抵達亞齊省，另2艘共載有230人的船隻在11月登陸。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1111227