無視孟加拉勸阻 洛興雅人冒險渡海往東南亞日增

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（中央社達卡27日綜合外電報導）孟加拉官員表示，孟國正設法阻止洛興雅人冒生命危險搭船前往東南亞。外界擔心，對這些在緬甸受迫害而外逃尋求新生活的穆斯林來說，今年恐成為多年來喪生人數最多的年分之一。

路透社報導，救難機構官員說，昨天被海水沖上印尼亞齊省（Aceh）海岸的一艘小船載有174名洛興雅人，其中多數因漂流海上數週而致脫水，疲憊不堪且急需醫療救治。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）昨天表示，2022年對洛興雅人而言，可能是近10年來最致命的年分之一，因為無視阻止而欲逃離孟加拉難民營絕望處境的洛興雅人日益增加。

孟加拉難民救濟和遣返委員拉曼（Mohammad Mizanur Rahman）昨夜告訴記者：「我們正盡一切所能阻止他們危險渡海。」

他說：「我們在難民營挨家挨戶拜訪並與社區領袖會談，說明其中危險。我們的執法機構、海軍和海岸防衛隊都保持警戒，以逮捕涉及人口販運的份子。」

自緬甸外逃到孟加拉的洛興雅人將近100萬名，其中多數住在難民營，包括許多2017年為躲避緬甸軍方鎮壓而出逃的洛興雅人。

但由於難民營中的前途黯淡，返家遙遙無期，許多洛興雅難民只好打算前往更遙遠的他鄉以尋找新生活。

聯合國難民署估計，今年約有2400名洛興雅人已渡海或設法渡海前往印尼和馬來西亞等國。各人權團體表示，這個人數較去年增加了5倍。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111227