美威斯康辛州跟進禁令 公家手機不准用TikTok

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（中央社威斯康辛州麥迪遜12日綜合外電報導）威斯康辛州今天跟進全美近半數州的決定，禁止在州政府擁有的手機和其他裝置上使用中國社群媒體應用程式TikTok。

美國國會上月通過大型支出計畫，包含一項禁止聯邦政府裝置使用TikTok的法案。

美聯社報導，民主黨籍威州州長艾佛斯（Tony Evers）說，他是在與聯邦調查局（FBI）和緊急管理事務官員討論後下此禁令。

艾佛斯提到隱私、安全和防護等潛在風險。這道禁令適用於威州多數機構，但仍有例外，例如犯罪調查人員可能用以追蹤特定人士。

艾佛斯宣布禁令時推文說：「保護本州科技、網路安全基礎設施和數位隱私仍是最優先要務。」

雇用4萬名教職員工的威斯康辛大學系統（University of Wisconsin System）也不在此限。大學系統發言人尚未回應是否自行制定禁令。

威斯康辛大學系統擁有眾多TikTok官方帳號，像是女子排球隊的帳號即有超過4萬1000名追蹤者。許多大學常使用TikTok帳號作為聯繫中學生的招募工具。

艾佛斯說，僅有約12支公家手機使用TikTok。

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TikTok為北京字節跳動科技有限公司所有，這家中國企業2020年將總部移往新加坡。批評人士說，中國政府可能存取用戶資料，包括瀏覽歷史和所處位置。美國軍隊也已禁止在軍事裝置上使用TikTok。

TikTok是全球最受歡迎網域之一，美國有2/3青少年在使用。不過美國國會兩黨長期以來擔心北京利用法律和監管權力取得美國用戶數據，或試圖推行支持中國的言論或錯誤訊息。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1120113