爭加薪 教師走上葡萄牙首都街頭示威

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（中央社里斯本14日綜合外電報導）在為改善工作條件和提高薪資進行數日勞工行動後，來自葡萄牙各地的數萬名教師今天參加了里斯本的抗議活動。

法新社引述路沙新聞社（Lusa）報導，警方表示，有超過2萬人參加全教育專業人員聯合會（Union of All Education Professionals）號召的遊行，主辦單位則說人數「超過10萬」。

教師們也不滿招聘過程「權力下放」、讓機構擁有更大自主的1項改革。

最低薪級的教師每月收入約1100歐元（約新台幣3萬6000元），即使是最高薪級的教師每月收入通常也不到2000歐元。抗議者表示，目前的薪水太低，尤其是考慮到生活成本危機更是如此。

62歲歷史老師杜華德（Maria Duarte）等待遊行開始時表示：「教師應該得到公平的薪水，因為我們一生都在工作…我們從不貪汙，也從沒像政客那樣偷竊。」

去年12月初以來教師發動一系列局部罷工，導致數所學校關閉。

教師們希望薪資成長跟上通貨膨脹腳步，也希望實際工作時間能被考慮在內。2022年通膨率平均達7.8%，是30年來最高。

16日起開始，主要教師工會FENPROF號召新1輪罷工，按地區輪換，從里斯本開始，到2月11日全國示威結束。

教育部長若昂科斯塔（Joao Costa）譴責下週開始的新罷工，稱這是「談判過程中非典型、不成比例和激進的」行動。

他預定18日與工會舉行新1輪談判。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120115