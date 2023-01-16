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白俄羅斯：與俄國聯合軍演 具有防禦性質

2023/1/16 09:09
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（中央社明斯克15日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）報導，白俄羅斯安全委員會今天表示，訂於1月16日至2月1日與俄羅斯舉行的聯合空軍演習具有防禦性質，將側重於偵察任務及如何抵禦可能的攻擊。

報導引述白俄安全委員會（Security Council）首席副常務次長穆拉維科（Pavel Muraveyko）表示，這些演習「具有防禦性質…將演練空中偵察、移轉敵方空襲、空中掩護重要目標，以及通訊工作」。

白俄境內的一連串軍事活動引起基輔和西方國家疑慮，擔心俄羅斯可能會利用其盟友，對烏克蘭發動新的地面攻勢。去年2月俄羅斯入侵烏克蘭即以白俄為跳板。

白俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram貼文，也引述穆拉維科的話說，雖然白俄南部邊境局勢「不太平靜」，但白俄部隊維持耐心與自制，同時提高警覺，配合總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的指令。

穆拉維科又說：「我們已準備好對付烏克蘭方面的任何挑釁。」（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120116

#穆拉維科
#白俄
#俄羅斯
魯卡申柯
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