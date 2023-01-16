德村莊煤礦場擴建爆連日抗議 警方幾已完成清場

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（中央社德國呂策拉特15日綜合外電報導）德國呂策拉特村煤礦場擴建案引發環保人士抗議，近日與警方爆發激烈肢體衝突，雙方互控使用暴力。警方今天表示，已幾乎將環保人士全數清場。

法新社報導，清場行動從11日開始，警方動員數百名警力前往德國西部死氣沉沉的村莊呂策拉特（Lützerath），一共驅離了約300名環保人士。

當局原本預料要花上數週才能驅離所有抗議者，但警方今天表示，目前只剩下2名環保人士仍在地下隧道裡頑強抵抗。「呂策拉特一帶已經沒有其他抗議人士。」

這個村莊已經成為反對化石燃料的象徵地，昨天吸引數以千計抗議者到場，包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）。

根據動員團體的說法，參與示威者共有3萬5000人；警方則稱只有1萬5000人。

發起抗議的組織表示，有數十人在與警方發生衝突時受傷。

這些組織的發言人德勞（Indigo Drau）說，警方試圖驅散示威群眾的行為演變成「純粹的暴力」。

主辦方表示，警方「毫無節制地」痛毆示威者，且往往擊打頭部。

主辦方醫護人員席蘭（Birte Schramm）說，至少20名抗議人士送醫治療，有些人的頭部和腹部遭警方毆打。

警方則表示，自清場行動開始以來，約有70名員警受傷，當中許多發生在昨天的衝突。

警方發言人穆勒（Andreas Mueller）告訴法新社，「我們遭到投擲物攻擊，有石頭、泥塊和炮竹等」。「這已經與和平示威一點也扯不上關係。」

他還表示，有多輛警車遭到毀損，包括被投擲石塊與遭到塗鴉，也有許多車胎被刺破。有12人遭到拘留或逮捕。

警方說，已針對約150起案件發起調查，包括抗拒警方執法、毀損財物以及擾亂治安等罪行。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120116