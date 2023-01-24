與中俄軍演挨轟 南非外長：盟邦關係自然過程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社南非普勒托利亞23日綜合外電報導）南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）今天辯護南非與俄羅斯和中國進行聯合軍演的決定，說與「盟邦」一起舉辦這類演習是「雙邊關係的自然過程」。

路透社報導，潘道爾這番話是她與來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）見面時說的。

俄羅斯11個月前入侵烏克蘭，而南非是俄國在非洲最重要的盟友之一。

針對南非計劃於2月17日至27日與俄、中舉行聯合軍演，潘道爾與拉夫羅夫在南非行政首都普勒托利亞（Pretoria）對媒體說：「所有的國家都會與世界各地盟邦舉行軍事演習，這是雙邊關係的自然過程。」

潘道爾強調，儘管南非最初曾呼籲俄羅斯單方面自烏克蘭撤軍，但如今這已不再是南非的立場。

潘道爾說：「考量有為數龐大的武器被移送（至烏克蘭）…及所有發生的一切，如今再對拉夫羅夫重申撤軍立場，會讓我顯得過於單純和幼稚。」

拉夫羅夫表示，軍事演習是透明的，且俄羅斯、中國和南非先前已提供所有相關資訊。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）昨天報導，配備新一代極音速巡弋武器的俄羅斯軍艦2月將參與中國和南非的海軍聯合演習。

這場演習已引發美方關切。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在華府表示：「鑒於俄羅斯對烏克蘭發動殘酷戰爭，美國對任何國家…與俄國進行軍演習都感到關切。」

至於美國與南非在這項議題上的對話內容，尚皮耶說，她無可奉告。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120124