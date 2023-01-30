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首頁 / 國際

墨西哥北部夜店發生槍擊案 釀8死5傷

2023/1/30 08:38
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（中央社墨西哥薩卡特卡斯29日綜合外電報導）墨西哥警方今天表示，北部赫雷斯鎮（Jerez）一家熱鬧夜店發生槍擊事件，造成8人喪生、5人受傷。

墨西哥安全署（Security Secretariat）報告指出，事發地點在位於薩卡特卡斯州（Zacatecas）的赫雷斯鎮，事故發生在27日晚間到隔日，當時一群全副武裝男子乘坐兩輛車抵達，衝進夜店，開始亂槍掃射。

事故中6人當場死亡，另兩人送醫不治；截至今天為止，仍有5人因槍傷住院。

當地媒體報導，受害者包括夜店員工、演奏樂師及顧客。目擊者說，夜店地板到處都是血，眾人驚慌失措。

這家名為El Venadito的夜店位於赫雷斯鎮中心，在薩卡特卡斯州首府薩卡特卡斯市西南方約60公里。

赫雷斯近年來受到一波暴力襲擊，去年附近農村社區有數百居民被迫離開家園。

薩卡特卡斯州是毒品交易運往美國的要地，也引發兩大販毒集團哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）和西納羅亞集團（Sinaloa Cartel）之間火拚。西納羅亞為墨國最強大的毒梟集團。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120130

#墨西哥
#夜店
#槍擊案
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