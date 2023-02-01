巴基斯坦清真寺恐攻逾百死 警逮數人不排除有內應

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（中央社巴基斯坦白夏瓦1日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦巿警察總部內清真寺遭自殺炸彈攻擊，釀逾100人喪生。警方指出，已經逮捕數人，不排除炸彈客有內應而得以攜帶炸彈躲過安檢。

路透社報導，動盪不安的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）首府白夏瓦市（Peshawar）靠近阿富汗邊境，這是當地過去10年以來罹難人數最多的爆炸案，逾百名死者中只有3人不是警察，使得本案也成為近年來折損最多安全部隊成員的單一攻擊事件。

炸彈客1月30日犯案時，有數以百計警員聚集在警察總部院區的清真寺進行晌禮。這座清真寺專門提供住在戒備森嚴地區的警察和家屬進行禮拜。

白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Muhammad Ijaz Khan）告訴路透社：「我們找到一些突出的線索，並且循線展開一些重大拘捕行動。不排除有內應，但因調查還在進行中，我無法分享更多細節。」

反恐和情報官員參與的調查工作目前鎖定炸彈客如何突破通往巿中心「警察道」（Police Lines）區域的軍警檢查哨站。警察道區域承襲英國殖民時期傳統，為獨立營區，是中低階警察獲配宿舍所在。

國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）已經表示，炸彈客作案時人在禮拜堂第一排。開柏普赫圖赫瓦省警察首長安薩里（Moazzam Jah Ansari）表示，凶嫌的遺駭已經找到。

他說：「我們研判攻擊者不是出身於有組織的團體。」

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截至目前沒有任何團體聲稱犯案。當地最活躍激進組織巴基斯坦塔利班運動（Pakistani Taliban）也已經否認攻擊是他們所為。內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）告訴國會，一個脫離巴基斯坦塔利班運動的派系犯下本案。

這起爆炸案炸毀清真寺上層，是2013年9月造成信徒慘重傷亡的全聖人教堂（All Saints Church）兩起自殺炸彈攻擊以來，白夏瓦死亡人數多的攻擊事件。全聖人教堂攻擊案是巴基斯坦基督教少數群體遭遇到的最致命攻擊。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120201