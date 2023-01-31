巴基斯坦清真寺爆炸增至95死221傷 警稱遭報復攻擊

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（中央社巴基斯坦白夏瓦31日綜合外電報導）巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內清真寺遭到自殺炸彈客攻擊，死亡人數已增至95人，並有逾221人受傷。市警局長伊加茲汗今天指出，這是一起有針對性的報復攻擊。

法新社報導，開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省長阿扎姆汗（Muhammad Azam Khan）證實，這起爆炸造成的死亡人數已經來到95人、超過221人受傷。

傾倒牆面和坍塌屋頂殘骸下仍有罹難者遺體被拉出，搜救人員使用探測儀器試圖找尋可能的生還者。

昨天下午開柏普赫圖赫瓦省首府白夏瓦市（Peshawar）警察總部的爆炸把一整面牆和幾乎整座屋頂炸毀，瓦礫碎屑噴擊現場警察。事發當時有300到400名警員聚集警察總部院區的清真寺進行禮拜。

白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Muhammad Ijaz Khan）告訴法新社：「我們身處打擊激進分子行動的最前線，因此成為目標。目的是要挫折我們作為執法力量的士氣。」

開柏普赫圖赫瓦省警察首長安薩里（Moazzam Jah Ansari）告訴記者，一名炸彈客假扮成訪客進入清真寺，身上一共帶了10到12公斤的「爆炸材料」。

他表示，這次事件可能是一個過去曾經斷斷續續附隨於巴基斯坦塔利班運動（Pakistani Taliban）的激進組織所為。

白夏瓦巿警察總部是情報和反恐部門所在，當局正就全巿戒備最森嚴地區之一為何發生如此重大安全違失展開調查。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120131