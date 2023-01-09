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巴基斯坦尋求國際援助 助洪災重建、增氣候韌性

2023/1/9 14:22
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（中央社日內瓦9日綜合外電報導）巴基斯坦今天將尋求國際援助數十億美元，協助該國去年遭遇毀滅性洪水後的重建工作，並加強其對氣候變遷的抵抗能力。

法新社報導，為滿足龐大需求，巴基斯坦和聯合國將在日內瓦共同主辦國際會議，敦促各國、機構和企業擴大財政等支援，以制定重建與氣候韌性的長期計畫。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將為這場為期1天的活動揭幕，屆時還將有多位國家元首和政府首腦致詞。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也將透過視訊連線在會議上發表講話。

根據巴基斯坦將在明天會議上正式提出的所謂「彈性恢復、復原和重建框架」（Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework），總共需要163億美元。

巴基斯坦政府的目標是運用「國內資源」籌措半數資金，包括開發預算和透過公私夥伴合作。

巴基斯坦也希望國際社會贊助其餘金額，並希望今天的會議促成重要的支持承諾。

來自約40國的約450人已報名參加此次活動，其中包括世界銀行（World Bank）和幾家多邊開發銀行代表。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1120109

#巴基斯坦
#馬克宏
#聯合國
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