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巴基斯坦前總理主導解散地方議會 逼政府提前大選

2023/1/18 20:05
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（中央社巴基斯坦白夏瓦18日綜合外電報導）巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省的省議會今天解散，這是前總理伊姆蘭汗主導解散的第2個省議會，希望藉此迫使政府提前舉行全國大選。

法新社報導，伊姆蘭汗（Imran Khan）在2022年4月的不信任投票中被趕下台以來，巴基斯坦一直陷於政治動蕩。取代伊姆蘭汗的是由新總理夏立夫（Shehbaz Sharif）所領導的不穩定聯盟。

這個南亞國家正面臨嚴重的經濟衰退，通貨膨脹急劇上升，外匯存底嚴重短缺，以及與國際貸款機構的援助談判進度落後。

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa, KP）省長阿里（Haji Ghulam Ali）應省首席部長的要求簽署一封信件解散議會，並「立即生效」。這位首席部長是伊姆蘭汗所屬巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI）的高層人士。

巴基斯坦正義運動黨在巴基斯坦4個省議會中的2個占多數或組成聯合政府。

在此之前，伊姆蘭汗的聯盟夥伴根據他的命令，在14日晚間解散巴基斯坦人口最多旁遮普省（Punjab）的議會。

根據憲法，這兩省立法機構的新選舉必須在3個月內舉行。

從歷史上看，聯邦選舉和省級選舉總是同時舉行，但憲法確實允許不同的投票日期。

大選最遲將於10月中舉行，夏立夫政府希望透過經濟轉型提振搖搖欲墜的聲望。

正義運動黨發言人喬德里（Fawad Chaudhry）告訴法新社：「現任政府治理國家失利，所以現在他們應該意識到自己的責任，並透過選舉結束這種政治動盪局面。」

喬德里說：「我們已經為選舉做好準備，我們也為街頭運動做好準備。如果他們不舉行選舉，我們將不得不進行街頭運動。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120118

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