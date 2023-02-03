義大利婚禮旅遊業復甦 市場規模達近200億元

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以風景和藝術之美聞名的義大利托斯卡尼（Toscana）是外國人婚禮首選地。照片攝於111年4月17日中央社記者陳攸瑋托斯卡尼攝 112年2月3日

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（中央社記者陳攸瑋羅馬3日專電）據義大利國家旅遊局統計資料顯示，去年超過1.1萬場外國新人在義大利舉行婚禮，越來越多新人選擇在義國結婚。婚禮所帶來旅遊收入達5.99億歐元（約新台幣195億元），義大利婚禮旅遊業正在復甦，擺脫疫情陰霾。

義大利一直是台灣人歐洲旅遊及蜜月首選，也是著名浪漫國度。「義大利通訊社」（Agenzia Giornalistica Italia）2日報導，據義大利國家旅遊局（ENIT）統計資料顯示，去年義大利舉辦超過1.1萬場外國新人的婚禮，旅遊收入達5.99億歐元。

義大利國家旅遊局執行長耶利尼奇（Ivana Jelinic）說：「婚禮業對旅遊產業鏈具有重大影響，義大利因而被選為旅行目的地機會大增，也提升義國知名度。」

在舉行婚禮的地點，托斯卡尼（Toscana）以風景和藝術之美，成為最受外國新人青睞的地區，占總數21%，其次是倫巴底（Lombardia）、坎佩尼亞（Campania）、普利亞（Puglia）、西西里島（Sicilia）、拉齊奧（Lazio）。美國則為主要外國新人來源國，占29.2%。

義大利國家旅遊局董事會成員帕帕拉多（Sandro Pappalardo）說：「義大利不僅是文化的搖籃，也是感情的搖籃。」

「安莎通訊社」（ANSA）1日報導，根據成立超過百年的國際旅遊集團Kuoni最近的一項研究，針對450個 TikTok標籤進行分析，義大利是世界上最時尚的第2大蜜月目的地，排名在馬爾地夫之後，峇里島之前。

歐洲熱門蜜月目的地，義大利擁有前5名的3個，分別為波西塔諾（Positano）、羅馬和阿馬爾菲海岸（Costiera Amalfitana）。（編輯：陳惠珍）1120203