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烏東戰事緊繃 烏克蘭仍控制比洛霍里夫卡村

2023/2/5 20:19
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州州長赫戴今天說，烏克蘭軍隊仍然控制盧甘斯克州最後據點比洛霍里夫卡村。他指出，當地局勢緊張，但在烏軍控制之下。

路透社報導，赫戴（Serhiy Haidai）告訴烏克蘭國家電視廣播公司：「俄羅斯正在散播消息，宣稱攻占比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）並將我們的人從那裡趕走。」

「我們的部隊依然堅守陣地。沒有人攻占比洛霍里夫卡村，沒有人進入那裡，那裡沒有敵人。」

一些莫斯科任命的官員和親俄的軍事部落客最近宣稱，俄羅斯進攻比洛霍里夫卡村取得進展。比洛霍里夫卡村是烏克蘭軍隊在盧甘斯克州（Luhansk）所控制的最後1個據點。

赫戴說：「前線局勢緊張，但在烏軍控制之下。」

「俄羅斯的攻擊次數…增加，但所有的攻勢都被我們的部隊擊退。我軍依然堅守陣地。」

路透社未能獨立核實這項說法。

烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，烏東前線愈來愈吃緊，俄羅斯正投入更多軍隊加入戰鬥。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120205

#赫戴
#比洛霍里夫卡村
#路透社
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澤倫斯基：俄軍投入更多軍隊 烏東前線益發吃緊俄軍侵烏將屆週年 歐盟官員訪基輔凸顯支持立場
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