更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

資安隱憂 英國會外交委員會主席：別再用TikTok

2023/2/6 09:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）今天以資安隱憂為由，建議各界不要使用中國短影音社群應用程式TikTok。

法新社報導，英國保守黨的克恩斯告訴天空新聞網（Sky News）：「中國開發這個應用程式是有原因的。」

「我們的資安是一個關鍵漏洞，中國正在我們的資訊背後建立一個技術極權主義國家。所以我們必須更加認真地保護自己。」

克恩斯也提到美國在大西洋上空擊落中國高空偵察氣球一事；北京當局駁斥間諜指控，對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，認為美方「反應過度」。

克恩斯表示，中國企業的「資訊滲透」以及北京利用這些資訊恐嚇「那些在英國和世界各地尋求庇護者」的方式，更加令人擔憂。

記者詢問，人們是否應該將手機裡的TikTok刪除，克恩斯回答說：「這點毫無疑問…沒必要讓你的手機多了這個漏洞。」

克恩斯長期以來一直批評中國的情報活動，抨擊中國為此濫用技術。

TikTok發言人今天回應上述指控。

發言人說：「英國有數以百萬計用戶喜歡TikTok，我們想明確表示，他們可以信任我們，無須擔心個資問題。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1120206

#克恩斯
#中國
#TikTok
克恩斯
英國下議院外委會籲政策評估納友台內容 外交部感謝
TikTok
TikTok資安計畫不具說服力 美議員仍擬立法封殺TikTok執行長周受資3月赴美國會作證 共和黨關切安全隱私
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族