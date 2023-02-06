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瑞士解密文獻顯示 俄羅斯東正教牧首曾任KGB特工

2023/2/6 20:51
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（中央社日內瓦6日綜合外電報導）瑞士媒體援引解密檔案報導，俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）是總統蒲亭的堅定支持者，1970年代他居住在瑞士期間，還曾為蘇聯情報部門工作。

法新社引述「週日報」（SonntagsZeitung）和「週日晨報」（Le Matin Dimanche）報導稱，瑞士警方文件中提到基里爾曾為蘇聯國家安全委員會（KGB）工作。

這兩份報紙都表示，報導是根據瑞士國家檔案局的文件撰寫而成。

基里爾如今力挺蒲亭（Vladimir Putin）發動的烏克蘭戰爭。他於1970年代初期居住在日內瓦，在普世教會協會（The World Council of Churches，WCC）擔任俄羅斯東正教會的代表。

文件指出，基里爾代號「米哈伊洛夫」（Mikhailov），主要任務就是影響早已被KGB滲透的WCC。

東正教教會拒絕就基里爾在日內瓦的間諜活動發布評論，WCC也堅稱他們沒有任何關於此案的消息。

據報導，檔案顯示蘇聯的目標是促使WCC譴責美國及其盟友，並淡化其對蘇聯缺乏宗教自由的批評。

基里爾的侄子貢加耶夫（Mikhail Gundyaev）目前也擔任東正教會在WCC的代表，他告訴週日晨報，儘管他的叔叔當時受到KGB「嚴密掌控」，但「絕非特工」。

週日晨報報導說：「在宗教外交、間諜活動與金融往來之間，基里爾多次前來阿爾卑斯山和日內瓦湖畔。」

2019年接待來訪的瑞士上議院議長時，基里爾本人也曾透露說：「我對你的國家有特殊情感。在世界上所有國家中，瑞士可能是我最常去的國家。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120206

#基里爾
#瑞士
#WCC
蒲亭
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