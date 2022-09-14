教宗說上帝不支持戰爭 暗批俄東正教牧首挺侵烏

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（中央社哈薩克首都努爾蘇丹14日綜合外電報導）天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在哈薩克召開的宗教峰會上表示，上帝不會指引宗教趨向戰爭，暗批支持莫斯科侵略烏克蘭的俄羅斯東正教牧首基里爾。

路透社報導，教宗訪問哈薩克第二天，在第7屆世界和傳統宗教領袖大會（Seventh Congress of Leaders of World and Traditional Religions）發表演說，在場宗教領袖來自督教、猶太教、伊斯蘭教、佛教、印度教及其他的信仰。

俄羅斯東正教（Russian Orthodox Church）牧首基里爾（Patriarch Kirill）杯葛這場宗教峰會，未出席卻成為關注焦點。他支持莫斯科入侵烏克蘭，原本計畫參加這場大會，後來卻退出。俄羅斯東正教派了一個代表團參加。

教宗在哈薩克以鋼構和玻璃打造的現代建築「獨立宮」（Independence Palace）舉行的會議上發表演說表示：「上帝以和平的方式存在。祂總是以和平的方式指引我們，而非戰爭。」

「讓我們更堅定承諾，務必以往來、對話和耐心協商等獲上天祝福以及符合人類價值的最佳方式解決衝突，而不是訴諸力量的可議手段，動用武力或威脅。」

教宗在演說中指出：「宗教不可淪為權力的工具，權力也不是宗教的工具。」教宗今年稍早曾說，基里爾不可充當俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的祭壇侍童（altar boy）。

基里爾熱衷支持莫斯科入侵基輔，他將烏克蘭視為對抗西方的堡壘。

基里爾的立場造成和天主教廷的齟齬，並引發東正教內部分裂，導致部分東正教教會切斷和俄羅斯東正教的關係。

教宗方濟各也指出，以上帝之名使用暴力永遠師出無名，而要根除仇恨和恐怖主義的「病毒」，必須先消滅不公不義和貧窮。

教宗表示，宗教自由對於社會的和平共存不可或缺，沒有教條可以強迫他人改變信仰。

「現在是了解基本教義派破壞和腐化教條的時刻，讓我們擺脫這些簡化和毀滅性的觀念，這些觀念以嚴酷、極端主義和基本教義派的形式冒犯上帝之名，並以仇恨、狂熱主義和恐怖主義玷污上帝之名，同時也損毀人類的形象。」

教宗還說：「只要貧富不均和不公不義持續蔓延，就無法終結比COVID還嚴重的病毒：仇恨、暴力和恐怖主義。」

2015年曾發表通諭強調必須保護環境的教宗方濟各在演說中也呼籲，宗教領袖必須站在前線，帶頭關注氣候變遷、極端天氣的危險，特別是對社會中貧窮和弱勢族群帶來的衝擊。

哈薩克約1900萬人口，其中僅約12萬5000人為天主教徒。境內約七成人口是穆斯林，約兩成六為東正教基督徒。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110914