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加拿大台港社區合體 共同推進民主力量

2023/2/8 17:15（2/8 17:31 更新）
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加拿大多名跨黨派參眾議員和社區領袖參與台港宴，現場氣氛非常熱絡。前排左3為保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。（主辦方提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月8日
加拿大多名跨黨派參眾議員和社區領袖參與台港宴，現場氣氛非常熱絡。前排左3為保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）。（主辦方提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月8日
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（中央社記者程愛芬溫哥華7日專電）加拿大台港社區攜手打拚的氣勢越來越大，日前在多倫多舉辦「台港宴」活動，吸引超過300人參與。保守黨黨魁博勵治還在現場演唱了一首中文歌曲，祝賀台港合體。

「台港宴」由加台全球醫衛協會和多倫多香港人社區中心共同主辦，晚宴主辦人謝振富很高興看到多名跨黨派參眾議員現身相挺，尤其是保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）和副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）也都出席。

謝振富對中央社表示：「下一屆大選，保守黨很有機會贏得執政權，博勵治將成為總理，他熱愛自由民主，對中國威脅下的台港生存環境很有感觸，因此我們的交流非常熱絡。」

台北市議員苗博雅特地飛至多倫多與會，她與保守黨副黨魁蘭茲曼相談甚歡。

謝振富說：「加拿大和台灣的共通性太多了，對各種群體的人權都非常尊重，讓所有人都能有公平發展機會。」

加台全球醫衛協會會長邱麗蓮對中央社表示，「這次台港宴很多年輕人在會場深度交流，讓加拿大、台灣和香港的關係變得更緊密。有一批香港人長年扎根加拿大主流社會，發揮了很大影響力，這給我們很大啟示，我們正帶領台裔年輕一代積極參政議政，要讓加拿大牢記台灣」。

就在台港社區大合體之際，也陸續傳出令台港僑民感到振奮的消息。

6日加拿大政府宣布延長並擴大「香港人救生艇計劃」中的開放工作簽證的申請方式，讓更多想出走香港、移居加拿大的人受益。

7日加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）與行政院政務委員鄧振中舉行視訊會談，雙方同意正式啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）談判。

駐多倫多經濟文化辦事處處長陳錦玲對中央社說：「啟動FIPA談判代表台加關係又邁進一大步，這呼應加拿大去年公布的印太戰略目標。看到許多加拿大參眾議員現身台港宴讓我很感動，也希望他們繼續在國會支持台灣。」

多倫多香港人社區中心的發起人之一、也是著名香港歌手鄭敬基，對香港和台灣社區凝聚出的強大能量充滿樂觀和期待，「我們要把握每一個為港台發聲的機會，讓更多加拿大人知道台灣和香港面臨的威脅，和我們站在一起對抗中國極權」。（編輯：張芷瑄）1120208

43歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre，前排右3）獲得台港年輕人支持，期盼他未來當選加拿大總理，繼續挺台灣和香港民主。（主辦方提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月8日
43歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre，前排右3）獲得台港年輕人支持，期盼他未來當選加拿大總理，繼續挺台灣和香港民主。（主辦方提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月8日
台北市議員苗博雅（右）與加拿大保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）就台加的民主自由人權分享見解，兩人相談甚歡。（主辦方提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月8日
台北市議員苗博雅（右）與加拿大保守黨副黨魁蘭茲曼（Melissa Lantsman）就台加的民主自由人權分享見解，兩人相談甚歡。（主辦方提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年2月8日
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