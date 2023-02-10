更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

情人節抱牛建議現負面聲浪 印度政府撤回

2023/2/10 21:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里10日專電）印度動物福利委員會日前呼籲民眾把西洋情人節視為「抱牛日」，不料引起網友調侃及在野黨政治人物抨擊，今天收回建議。

動物福利委員會隸屬於印度漁業畜牧暨乳品部，6日在官網發布通告，讚揚牛是印度文化及鄉村經濟的骨幹，哺育人們的生命；而西方文化正在逐漸滅絕印度傳統文化，建議把西洋情人節改訂為「抱牛日」，給牛一個愛的抱抱。

通告一出引起網民正反兩面意見，但以調侃與抨擊居多。

有網友貼出「鐵達牛」惡搞漫畫，把鐵達尼號經典船頭照的女主角換成牛，還有人貼出棉被底下伸出2隻人腳及2隻牛蹄的圖片。

崔納木國大黨（TMC）籍國會議員沈恩（Santunu Sen）被印度媒體詢問回應時，斥責「抱牛日」的點子是「偽印度教主義」及「偽愛國主義」，目的是轉移民眾對重大議題的關注。

國大黨政黨領袖巴蒂爾（Rajni Patil）則說，他每天都會擁抱牛，而不是一年只抱一次。

面對廣大負面聲浪，印度動物福利委員會今天下午再發通告，撤回有關抱牛日的建議。

新的通告說：「在主管機關及漁業畜牧暨乳品部的指示下，收回有關2月14日慶祝抱牛日的呼籲。」（編輯：陳惠珍）1120210

#印度
#印度動物福利委員會
#國大黨
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族