從蘋果到福斯汽車 北京防疫解禁後企業高層紛訪中

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（中央社紐約12日綜合外電報導）儘管疑似中國偵察氣球闖入美國領空加劇地緣政治與美中緊張，但隨中國鬆綁防疫重新開放，跨國公司的高層正陸續重返中國尋求恢復往日商機。

「華爾街日報」報導，德國福斯汽車集團（VW）表示，執行長布魯莫（Oliver Blume）已於1月底到2月初訪問中國；另據知情人士透露，蘋果（Apple Inc）執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）將下月訪中，賓士汽車集團也表示總裁康林松（Ola Kallenius）有訪中計畫。

對許多跨國企業高層而言，這是他們自COVID-19流行以來首次赴中。身為許多大公司頂級製造中心和消費市場的中國此前關閉國境嚴格防疫，如今隨經濟不景氣，北京指望透過這類企業高層來訪吸引跨國公司投資。

打算訪中的企業高層有人將以實地考察當地業務並與派駐當地的經理人員會面為優先事項，也有人希望會見當地的生意合作夥伴和政府官員。中國鬆綁人員往來限制措施後，預計今後幾個月會有數十名企業高層前往在中國舉行的商業大會。

跨國企業高層魚貫訪中凸顯即便地緣政治緊張，西方企業仍看重中國重新開放後的龐大商機。

福斯汽車執行長布魯莫算是中國今年1月初大幅鬆綁防疫限制後第一批訪中的大型跨國企業高層。公司發言人表示，布魯莫1月底到2月初前往中國5天，在當地會見福斯的合資夥伴、政府官員和在地員工。

5個月前才接掌福斯汽車的布魯莫，去年11月就與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問過中國，是少數隨同蕭茲訪中的商業領袖之一。

福斯汽車在中國的負責人布朗施泰特（Ralf Brandstatter）致函員工時表示，1月底公司高層抵中「是給區域夥伴們的強力信號，表明中國市場對我們的重要性。新任執行長如此快就來中國並與我們同桌會商是一大幸事」。

儘管美中關係緊張，但美國與中國的商業往來仍在增加。政策和商業專家表示，重大的貿易和投資關係一般都禁得起政治上的起伏波動。

美國2022年自中國進口的貨品總額達5368億美元，較前一年增加6.3%，美國對中國出口也增加1.6%達指1538億美元，推升雙邊貿易額達6906億美元新高。（譯者：陳亦偉）1120213