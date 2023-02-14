美泰金色眼鏡蛇軍演增太空安全 美軍人數近10年新高

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2023年美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）即將在2月27日到3月10日登場，泰國武裝部隊聯合小組總指揮官廷堤猜（右）和美國駐泰大使戈德克（左）在14日的記者會中握手合照。中央社記者呂欣憓曼谷攝 112年2月14日

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）今年邁入第42屆的美泰金色眼鏡蛇軍事演習將登場，演習恢復疫情前的規模，美軍參與人數更是近10年最高，今年新增了太空安全演習項目；此外，網路安全也將是演習的重點之一。

今年的美泰金色眼鏡蛇軍演（Cobra Gold 2023）將在2月27日到3月10日登場，泰國軍方和美國大使館今天共同舉行記者會宣布軍演細節。過去2年由於COVID-19疫情，軍演的規模降到最小，今年疫情大幅趨緩，泰國武裝部隊聯合小組總指揮官廷堤猜（Thitichai Tiantong）在記者會中表示，今年演習會恢復到疫情前的規模。

廷堤猜表示，金色眼鏡蛇軍演的目的在於演練救援行動和軍事行動的標準作業程序，以因應當前各種型態的威脅，今年重點在於網路安全和太空安全，另外還有人道救援、災害救援和醫療行動等演習。

廷堤猜表示，今年與會國家共30國，包括7個會員國泰國、美國、新加坡、日本、印尼、韓國和馬來西亞，有限度的參與國家包括中國、印度和澳洲，這3國將參與人道和災害救援行動，其他還有20個國家低限度或以觀察員身分參與，而2021年政變後沒有參與過金色眼鏡蛇軍演的緬甸今年仍沒有受邀參與。

美國大使館國防專員雷夫勒（Kurtis A. Leffler）說，今年將有6000多名美國軍方人員參與金色眼鏡蛇軍演，是近10年來規模最大，演習內容包括軍事訓練演習、社區的人道和民事協助、人道救援及災難救助演習。

他表示，除了這些歷年都有的演習，太空安全是今年新增項目，演習重點在於太空如何影響軍事行動中的通訊和導航，衛星將會在演習中使用。

美國駐泰大使戈德克（Robert F. Godec）表示，印太地區的經濟量占全世界的6成，至少1/3的海運量要經過印太區域，美泰之間的安全夥伴關係確保了貨物可自由通行，確保各界的繁榮，此外，在面對氣候變遷的議題上，美泰之間的安全夥伴關係可以快速應對自然災害。

戈德克表示，年度的金色眼鏡蛇軍演及美泰之間雙邊或區域多邊的參與，確保各國經濟和人民安全，參與軍演的國家很多，大家共同承諾區域的和平繁榮和安全。（編輯：張芷瑄）1120214