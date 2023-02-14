新疆主席取消訪歐 中國外交部避談

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）外媒報導，新疆維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜已取消原定13日起訪問歐洲的行程。中國外交部發言人汪文斌今天避答媒體相關詢問，指「不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體信息」。

中國外交部14日下午舉行例行記者會。香港電台報導，汪文斌在回答外媒詢問時，作上述表示。

汪文斌並聲稱，中方已多次闡明在涉疆問題上的立場。「所謂侵犯、壓制人權，純屬反華勢力炮製的世紀謊言，早已經被事實戳穿」。

他又說，敦促有關方面「正視新疆經濟社會發展的大好局面，停止藉涉疆問題搞政治操弄和干涉中國內部事務」。

美國政治新聞網站POLITICO引述3名知情人士披露，艾爾肯．吐尼亞孜已取消原訂13日前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫，原因是歐洲的國會議員和維權人士普遍擔心，新疆對維吾爾穆斯林的極端措施已屬聯合國所指的「危害人類罪」，歐盟卻大陣仗地迎接當地的中國高官。

報導指出，吐尼亞孜訪歐行程取消的消息，已轉告原本受邀參加接待活動的賓客，這些活動是由中國駐比利時及法國外交官共同主辦。另有媒體報導，吐尼亞孜原本也規劃訪問倫敦。

吐尼亞孜的訪歐行程先前已引發爭議。日前有人揚言，吐尼亞孜一旦踏上歐洲土地，將對他採取法律行動。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120214