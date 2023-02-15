LV迎向街頭嘻哈聽眾 美歌手菲瑞威廉斯任創意總監

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）時尚名牌路易威登（Louis Vuitton）今天宣布聘請美國嘻哈歌手菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）擔任男裝部門新主管。

法新社報導，路易威登（LV）聲明指出：「公司欣喜迎接菲瑞威廉斯出任男裝部門創意總監，這項人事即日生效。」

菲瑞威廉斯將接替阿布洛（Virgil Abloh）2021年11月罹癌過世後懸缺的職位。

49歲的菲瑞威廉斯是音樂界公認的超級巨星，曾獲得13項葛萊美獎和兩項奧斯卡提名，多年來一直是時裝秀的前排常客。

酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）旗下路易威登表示：「菲瑞威廉斯具有遠見，他的創意世界橫跨了音樂、藝術和時尚領域，過去20年裡他將自己塑造成全球文化偶像。」

路易威登說，菲瑞威廉斯為LV設計的第一個系列，將於6月在巴黎男裝時裝週亮相。

菲瑞威廉斯在1990年代崛起，當時他為嘻哈樂團The Neptunes一員。LV品牌最近推動的市場行動，是要吸引穿著街頭服飾的年輕聽眾，而菲瑞威廉斯符合這形象。同時，他與LV前設計師阿布洛也有著共同興趣，如滑板、藝術和音樂。

他先前曾與其他時尚品牌合作過個人系列，包括義大利牛仔時裝Diesel、名牌香奈兒（Chanel）、滑雪衣品牌Moncler和運動品牌阿迪達斯（Adidas）等。

2008年，菲瑞威廉斯曾與路易威登合作，共同打造珠寶和太陽眼鏡系列，當時LV創意總監為馬克雅可布（Marc Jacobs）。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120215