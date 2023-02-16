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滯留美國 巴西前總統波索納洛：想回國但憂被捕

2023/2/16 07:46
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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）昨天接受美國「華爾街日報」訪問表示，他應該在3月返回巴西，但考慮有被捕的風險，繼續留在美國。

波索納洛去年12月30日卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給繼任者魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。

美國移民局1月27日收到波索納洛申請更改簽證，他請求再停留美國6個月。在簽證申請審核期間，波索納洛繼續留在美國。

波索納洛向華爾街日報（The Wall Street Journal）指出，前總統泰梅爾（Michel Temer）因安格拉三號（Angra 3）核電廠工程貪腐指控，2019年3月離任3個月後遭預防性逮捕，但泰梅爾否認有不當行為。

波索納洛說，他雖然想返回巴西，但仍然沒有確定日期。

他也被問及魯拉在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤。他批評，「魯拉只是想成為鎂光燈下的焦點」。

波索納洛在去年10月的總統大選中輸給魯拉後，一直不服氣，但這次他在採訪中表示，「失敗是選舉過程的一部分」。他還說，打算在未來幾年成為巴西右翼領袖，「右翼運動並沒有死」。

根據波索納洛的盟友和聯邦最高法院成員的評估，波索納洛被捕的最大風險來自有關他對亞諾馬米原住民族（Yanomami）犯下種族滅絕罪一案。

今年1月底，最高法院大法官巴洛索（Luís Roberto Barroso）下令對亞諾馬米原住民族經歷的人道主義危機展開調查，包括波索納洛政府違法或疏失造成的損害。

除了亞諾馬米人道主義危機之外，高等選舉法院調查波索納洛任期內濫用政治和經濟權力的訴訟案是波索納洛返回巴西後被捕的另一個可能原因。（編輯：周永捷）1120216

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