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加拿大將派軍艦赴海地外海 助警方監控幫派活動

2023/2/17 13:29
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（中央社渥太華16日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道 （Justin Trudeau）今天宣布，將在未來幾週內派遣兩艘軍艦到海地外海，以支援當地警方監控黑幫活動。

法新社報導，加勒比地區領導人在巴哈馬首都拿索（Nassau）舉行高峰會，杜魯道在會中表示，這兩艘船艦「未來幾週將在海地外海巡航，進行監控與蒐集情報工作」。

杜魯道在隨後的記者會中表示，這些巡防艦將「協助海地國家警察監控幫派活動」。

杜魯道並說，單是巡航艦出現在太子港灣（Port-au-Prince Bay），就可能阻止黑幫利用這水道從事犯罪活動。

海地是西半球最貧窮的國家，多年來一直深陷人道主義、經濟和政治危機的惡性循環，殘暴的黑幫暴力又加劇此一危機。

聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）10日呼籲在海地部署一支國際部隊，以協助海地結束這場「活生生的噩夢」。

杜魯道在與海地總理亨利（Ariel Henry）會晤後表示加拿大「對海地持續動盪不安深表關切」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1120217

#杜魯道
#加拿大
#海地
杜魯道
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