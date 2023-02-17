英駐德大使館警衛替俄刺探情報 遭處13年徒刑

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）一名英國駐德國柏林大使館的前警衛因涉嫌替俄羅斯刺探情報，遭到英國檢方起訴，他承認有罪，英國法院今天判處他有期徒刑13年2個月。

法新社報導，現年58歲的英國男子史密斯（David Ballantyne Smith）涉嫌將敏感資料遞交給俄羅斯駐德國大使館，其後在英方臥底行動中被逮。他向法官承認犯行。

史密斯案件的量刑聽審於格林威治時間上午10時（台北時間17日下午6時）在倫敦市中心的老貝里（Old Bailey）法庭召開。

法官沃爾（Mark Wall）告訴史密斯，「你收了俄國人的錢，背叛了國家」，並稱他的動機是出於「損害英國的利益」，隨後宣布史密斯的刑期為13年2個月。

史密斯宣稱，他只有2次將資訊傳交給莫斯科，目的為了讓英國「難堪」，但法官未予採信。

史密斯的家鄉在蘇格蘭西部城市白斯里（Paisley），他是一名退伍軍人，曾在英國駐柏林大使館工作5年。他的妻子是烏克蘭人，但妻子已於2018年搬回烏克蘭居住。

根據檢方說法，史密斯在2020年首度寫信給俄羅斯大使館，當中透露英國大使館人員的詳細資訊，並暗示希望進一步接觸。

英國與德國當局發現他的行徑後，便密謀策畫，試圖在他犯行時將他當場逮住。

他們通知史密斯，說會有一名叫德米崔（Dmitry）的俄羅斯男子前往英國大使館交付敏感資料，讓史密斯以為德米崔是幫英國從事間諜工作的俄國人，但該男實際上是一名英國探員。

史密斯隨後拍下「德米崔」出現在英國大使館內的監視器畫面。

根據法院公布的英國大使館警衛室監視器畫面，可以看到史密斯站在監視面板前面，錄下德米崔進入英國大使館的畫面，並自言自語說，「如果他在（俄國）大使館工作，他們會認識他」，顯示史密斯要把影片交給俄國大使館追查。

之後，另一名英國探員假扮名叫伊莉娜（Irina）的俄羅斯軍事情報局（GRU）間諜與史密斯接觸。在探員密錄的影片中，史密斯告訴對方：「我不信任我服務的混蛋。」「我不想待在德國。我被困在納粹混蛋的國度。」

史密斯不久後於2021年8月在他的公寓被捕，其後引渡回英國。

英國法院上週開庭時，史密斯表示他只想製造「麻煩與難堪」。但檢方指出，史密斯還拍了英國大使館建物內一些敏感區域的數段影片，他鉅細靡遺拍攝辦公室的細節，標示出確切位置。

史密斯否認收錢。但檢方表示，他似乎從2020年起就有額外收入，且在他家中發現約800歐元（約新台幣2萬6000元）現金，他無法交代來源。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1120217