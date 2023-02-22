列車出軌 美環保署命令鐵路公司支付清理費用

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國一列載有化學物質的火車，3日晚間在俄亥俄州東巴勒斯坦鎮翻覆並引發大火及毒霧，數千居民因此疏散。美國環保署今天命令鐵路公司支付清潔與善後費用。

法新社報導，美國環境保護署署長黎根（Michael Regan）在聲明中指出，「我明確的說：諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern）將付出代價，無論是為了清理他們造成的這場混亂也好，為了他們對社區帶來的創傷也好。」

美國一列載有化學物質的火車3日晚間在東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌，引發大火並釋放出有毒煙霧，其中包括氯乙烯，這是一種被美國國家癌症研究所（US National Cancer Institute）認定為致癌物質的無色氣體。當局評估危險性後，疏散了數千名居民。

黎根表示，「諾福克南方鐵路公司火車出軌事件，導致東巴勒斯坦鎮家家戶戶的生活大受影響，環保署的命令將確保鐵路公司對危害社區健康安全的行為負起責任。」

這項具有法律約束力的環保署命令，要求鐵路公司鑑定出哪些土壤水源受到汙染，並予以清理；環保署命令同時要求鐵路公司償還該署提供給居民與企業的清潔服務費用。

環保署說：「如果鐵路公司未能依命令完成所有要求，本署將立即介入並展開必要工作，接著尋求強迫諾福克南方支付3倍的費用。」

諾福克南方鐵路公司在聲明中表示，「我們了解所應負起的責任，也承諾將為東巴勒斯坦鎮民做正確的事」。

鐵路公司表示，他們支付了迄今為止的清理費用，未來也將持續這麼做。聲明說：「我們致力把事故現場徹底且安全的清理乾淨，補償居民的生活損失。」

鐵路公司說，他們「也將從這起可怕事故中汲取教訓，並與監理機關與民選官員合作，改善鐵路安全」。

有關當局表示，檢測顯示空氣品質安全無虞，市政供水系統也未檢測到污染物。然而，許多居民還是放心不下，也有一些人通報有頭痛的問題，擔心未來可能會發展成癌症。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120222