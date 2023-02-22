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俄極音速飛彈軍艦就定位 將與中國南非聯合軍演

2023/2/22 14:14
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯新聞社（RIA）今天報導，配備新一代極音速巡弋飛彈的俄羅斯主力軍艦已抵達南非理查茲灣（Richards Bay）港口，準備與南非、中國舉行軍事演習。

南非預定24日展開聯合軍事演習。南非聲稱這是例行演習，但這些演習已引發國內批評，有些人擔心這可能危及南非與西方夥伴的關係。

路透社報導，這場軍演的時間點，正好在俄羅斯入侵烏克蘭即將屆滿一年之際；此外，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）才剛決定暫停參與和美國的「新戰略武器裁減條約」（New START）。

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俄新社引述俄羅斯北方艦隊（Russian Northern Fleet）的聲明報導，這艘名為「蘇聯艦隊高希柯夫海軍上將號」（The Admiral Gorshkov of the Fleet of the Soviet Union）的軍艦已抵達理查茲灣「執行遠航任務」。

高希柯夫號搭載射程900公里的「鋯石」飛彈，今年1月4日從俄羅斯出發。鋯石飛彈能以數倍於音速的速度飛行，一般武器難以抵擋。這艘軍艦於1月底在大西洋西部測試了打擊能力。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1120222

#南非
#俄羅斯
#蒲亭
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