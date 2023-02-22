南極海冰面積連兩年創歷史新低 凸顯氣候變遷影響

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（中央社亞特蘭大21日綜合外電報導）南極海冰面積在兩年內第二次縮減至新低。科學家們警告，南極海冰面積急劇縮減，可能是氣候危機更明顯影響這個廣闊、複雜、孤立區域的一個訊號。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據美國國家冰雪資料中心（NSIDC）資料，南極洲邊緣的海冰面積在2月13日降至191萬平方公里，低於去年2月25日創下的192萬平方公里紀錄。

自1978年衛星開始監測以來，只有過去兩年海冰面積降至200萬平方公里以下。

美國科羅拉多大學波爾德分校（University of Colorado Boulder）的冰川學家史坎伯（Ted Scambos）向CNN表示，這不僅是「勉強創下歷史新低」，海冰面積減少的趨勢十分劇烈。

北極的海冰流失率一直因氣候變遷加劇而呈現一致的下降曲線，但南極與北極不同，南極海冰範圍面積上下波動，這使得要弄清楚這片大陸及其周圍海洋如何受到全球氣候暖化影響更加困難。

這兩個極地地區非常不同。北極是被大陸包圍的海洋，而南極是被海洋包圍的大陸，這代表南極的海冰面積可以向外成長，不受陸地限制。南極冰層往往比北極冰層更薄，冬天時高度更高，夏季時減少的速度也更快。

氣候模型預測南極海冰的減少會與北極相似，但最近發現，實際上的情況與這些模型預測的完全不同。

南極2014年冬季的海冰面積達到約2000萬平方公里，創歷史新高，這似乎支持南極可能相對不受全球暖化影響的觀點。

但2016年情況出現變化，科學家們開始觀察到海冰面積急劇下降的趨勢。

海冰消失會對南極洲以及其它區域產生連鎖反應。南極景觀改變將對野生動物有著重大影響，從支撐食物鏈的微生物，還有作為磷蝦食物的藻類，磷蝦又是區域內許多鯨魚的食物，受影響的還有企鵝，以及依賴海冰餵養與休息的海豹。（譯者：屈享平/核稿：林治平）1120222