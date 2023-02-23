冬季風暴席捲美國中西部 學校停課航班停飛

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（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國境內的北美大平原與中西部北端今天受大型冬季風暴襲擊，強風與大雪迫使數百間學校關閉、航班停飛，部分地區道路交通十分困難。

路透社報導，冬季風暴侵襲美國西部與北部大片地區並直朝東部，超過5000萬人受到這波惡劣冬季天氣影響。美國國家氣象局（National Weather Service）表示，今明兩天某些地方將出現60公分深大雪與時速可達97公里的強風。

在南達科他州的蘇瀑（Sioux Falls)，厚達43公分的積雪、時速72公里的陣風及約攝氏零下5度的氣溫，為人們日常生活帶來不便。

當地一家餐廳的經理貝思克（Bre Bethke）說：「真的很冷，但人們還是得要咖啡跟蛋啊。」惡劣天氣讓每次貝思克為顧客打開得來速窗口時都得費一番功夫。

「我們的常客想來這驅寒。但今天實在是沒有辦法。」

風暴也襲擊加州，挾帶雪與冰雹的惡劣天候也延伸至包括新英格蘭在內的東岸。氣象預報員警告駕駛人注意濕滑路面。

專家表示，這類冬季風暴頻率與強度不斷增加，另夾雜極端高溫與長期乾旱，都是氣候變遷的象徵。美國國家氣象局指出，雖然東岸經歷一個相對溫和的冬天，但北美大平原部平原就降雪與氣溫而言，卻經歷一個嚴冬。

明尼阿波利斯是中西部受災最嚴重的城市之一，預計將出現約50公分的積雪與時速72公里的強風，雪勢與風勢造成一片白茫茫、能見度很低的「白矇天」。

明尼阿波利斯的校園體系表示，有2萬9000多名學生本週後半段得靠遠距教學撐過。南、北達科他州、科羅拉多州與懷俄明州的數十個學區也宣布停課。

風暴同時還嚴重影響晨間航班。根據Flightaware.com網站統計，全美約有3500個航班延誤或取消，其中包括470個往返明尼阿波利斯的航班。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120223