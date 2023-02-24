俄烏戰爭週年 英王譴責無端全面入侵

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭滿一週年，英國國王查爾斯三世今天譴責這是「無端全面攻擊」，並稱全世界團結一致。同時英國也對俄國實施更嚴厲制裁，禁止對俄出口任何用於戰場的物品。

法新社報導，查爾斯三世（King Charles III）透過白金漢宮（Buckingham Palace）發表罕見直率的聲明。

他在聲明中表示，「烏克蘭人民遭受對他們國家無端發動的全面攻擊，承受難以想像的痛苦已經一年。全世界都震驚地看著這些完全沒必要的苦難發生。我們站在一起，團結一致」。

路透社報導，英國也在俄羅斯侵略烏克蘭週年發布更嚴格的對俄制裁，禁止向俄國出口任何用於戰場的物品。

英國外交部今天指出，國際聯手協調的制裁與貿易措施，將針對飛機零組件、無線電設備及電子元件。

外交部也表示，制裁目標還包括更多俄國人，包括俄羅斯國營核子企業（Rosatom）官員，以及國防單位和俄國銀行的高層人士。

七大工業國集團（G7）領袖今天會跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）召開視訊會議，預計他們將討論對俄國實施進一步制裁。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1120224