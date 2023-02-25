聯合國秘書長：俄羅斯讓烏克蘭人陷人間煉獄

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（中央社紐約聯合國總部24日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭受害者默哀一分鐘，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，俄羅斯的侵略摧毀了烏克蘭。

法新社報導，聯合國安理會召開會議，紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿一年。古特瑞斯在會議上說：「對烏克蘭人而言，生活像是人間煉獄。和平無望。戰爭主宰了一切。」

「俄羅斯的入侵行動公然違反聯合國憲章（United Nations Charter）與國際法。這場戰爭造成大範圍的死亡、破壞與流離失所。」

在紀念俄烏戰爭1周年的象徵性部長級會議上，大多數安理會成員國都譴責這場戰爭。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）說，一年前，俄羅斯「發動了這場戰爭，除了對重現昔日輝煌的強烈渴望之外，沒有其他正當理由」。

她說：「自那之後，俄羅斯使用最極端的暴力，否認一個國家與一個民族的身分認同。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴安理會，必須根據聯合國憲章達成公正且持久的和平。

布林肯說：「沒有人比烏克蘭人更想要和平…但任何將俄羅斯以武力奪取土地行徑合理化的和平，都將削弱聯合國憲章，並向未來各地的侵略者釋出一個訊息，那就是他們可以入侵他國且不受懲罰。」

聯合國大會昨天一致通過決議，要求俄羅斯自烏克蘭撤軍，但俄羅斯常駐聯合國代表涅班濟亞（Vasily Nebenzya）仍把這場戰爭歸咎於烏克蘭與西方國家。

他說，「烏克蘭不是受害者」，基輔及其盟友「讓我們別無選擇，只能以軍事手段從烏克蘭領土消除對俄羅斯的威脅」。

古特瑞斯公布俄烏戰爭的死亡人數：有超過800萬名烏克蘭人逃到歐洲其他地方，另有540萬人在境內流離失所。他說：「這是歐洲數十年未見的迫遷危機。」

他又說，有半數烏克蘭孩童被迫離開家園，面臨更高的暴力、虐待與剝削風險。

古特瑞斯說，聯合國人權事務高級專員公署（UN Office of the High Commissioner for Human Rights）已記錄到與俄烏戰爭有關的「數十起」性暴力案件，受害者包括男性、婦女與女孩。

受邀與會的烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲默哀一分鐘，紀念「侵略行動的受害者」。但涅班濟亞短暫拖延了默哀，堅持要「紀念烏克蘭事件的所有受害者」，特別強調「所有人」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120225