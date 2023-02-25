更多編輯台推薦新聞：
俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看
國際

俄烏戰爭週年 世界各國領袖反應一次看

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

98歲美國前總統卡特居家安寧療護 家屬隨侍在側

2023/2/25 17:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國前總統卡特（Jimmy Carter）的一位家庭成員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），高齡98歲的卡特在喬治亞州家中接受安寧療護，家人與親戚隨侍在側。

卡特的夫人羅莎琳（Rosalynn Carter）的姪女史密斯（LeAnne Smith）說：「他的孩子和孫子孫女隨侍在側。」

美國前總統老布希（George H.W. Bush）2018年11月30日以94歲高齡去世後，卡特成為美國歷史上最年長的在世總統。卡特的家人18日宣布，這位前總統在多年健康狀況不佳後，正在家中接受安寧療護。

近年來，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，這位美國第39任總統變得較少公開露面，但他持續對世界各地民主面臨的風險發表意見，這是他長期以來的志業。

卡特在2015年戰勝腦癌，但在2019年因為一系列健康問題，接受手術以降低腦壓。他的健康問題迫使他放棄在家鄉喬治亞州平原鎮（Plains）馬拉納瑟浸信會教堂（Maranatha Baptist Church）教授主日學課程長達數十年的傳統。

史密斯說，她19日拜訪卡特在平原鎮的家，與他的家人交談，但這位前總統當時正在休息。她說她最後一次見到卡特是一個月前，當時他和羅莎琳正乘坐高爾夫球車前往平原鎮中心。

在卡特家族宣布他接受安寧療護後，大量媒體和祝福者湧入了平原鎮。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1120225

#卡特
#美國
#史密斯
卡特
98歲美國前總統卡特返家安寧照護 與家人度過剩餘時間
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族