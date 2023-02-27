電信業衰退陰影下 全球行動通訊大會揭幕

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（中央社巴塞隆納27日綜合外電報導）在電信業嚴重衰退的陰影之下，電信業巨頭今天將齊聚西班牙巴塞隆納，出席業界最重要的年度聚會「全球行動通訊大會」。

法新社報導，為期4天的全球行動通訊大會（MWC）預計約有8萬名代表參加，瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）、中國電信設備公司華為（Huawei）、芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）和韓國三星（Samsung）等業界巨頭將展示最新創新成果，中國智慧型手機製造商OPPO、小米等，以及電信商Orange、Verizon、中國移動也都將共襄盛舉。

籌辦此次活動的全球行動通訊系統協會（GSMA）圍繞元宇宙、人工智慧（AI）、加密貨幣和金融，以及超高速5G行動網路潛力等前瞻理念舉辦這場活動。

但隨著全球經濟停滯不前、科技業數以千計員工遭到裁員，許多公司更關心的是找到重新獲利的途徑。

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根據國際數據資訊公司（IDC）數據，與2021年相比，去年智慧手機整體銷量下降11.3%。國際權威研究機構Gartner估計，今年智慧手機、平板電腦和電腦銷量將再次下滑4%。

科技顧問公司CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）在大會開幕前表示：「大家都會關注宏觀經濟壓力和地緣政治動盪，不是只有通訊業面臨這些挑戰，因此重點會放在度過這個艱困時期，準備迎接必會到來的重回成長。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1120227